Família procura idoso de Diadema desaparecido; veja como ajudar

Familiares do aposentado Gabriel Barros da Silva, 59 anos, buscam desde a noite de 29 de junho o morador de Diadema. Visto no Jabaquara pela última vez, o idoso é diagnosticado com demência e apresenta crises de convulsão.

De acordo com a família, o homem já havia desaparecido antes e, na noite do desaparecimento, saiu de casa repetindo frases e em estado de confusão mental.

Silva tem tatuagens, uma mancha preta na perna direita e usava no dia uma calça cinza, camisa e tênis preto, além de boné.

Para ajudar, os telefones para contato são: (11) 96898-0322 e (11) 98124-5828 - Gabriela e Gláucia.