Confira as próximas interdições na área central de Santo André

Uma das principais vias da região central de Santo André, a Rua Luis Pinto Fláquer, também conhecida como a “rua que sobem os ônibus”, teve um importante trecho liberado ontem. A abertura da via foi possível em razão da evolução das obras na região, beneficiando motoristas e usuários.

O responsável pela retirada dos cones que estavam protegendo o local das intervenções – e afunilando o tráfego em apenas uma faixa – foi o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), acompanhado pelo secretário de Infraestrutura e Obras, Acacio Miranda. O ato permitiu ainda a liberação do ponto de parada de ônibus localizada na altura do número 544, no entroncamento com a Rua Coronel Oliveira Lima (Praça Embaixador Pedro de Toledo), por onde diariamente passam 14 mil usuários de 15 linhas de coletivos.

“Estamos abrindo mais um trecho da Luis Pinto Fláquer, liberando o ponto de ônibus, depois de toda a base de concreto ter sido feita. Ela dura em torno de 30 anos. Nos próximos dias a gente também finaliza o asfalto e ainda serão instalados os novos abrigos”, explicou o prefeito Gilvan.

“Aceleramos o ritmo principalmente agora nesse período de férias e estamos finalizando mais uma importante obra para Santo André”, disse o secretário Acacio Miranda.

“Quando voltarem as aulas e o movimento normal da cidade, estará tudo pronto para melhorar o trânsito”, completou o chefe do Executivo andreense.

Outros dois pontos que vêm recebendo intervenções foram vistoriados, caso da Avenida Queirós dos Santos – já contemplada com asfalto, calçadas e abrigos de ônibus – e da Praça 18 do Forte, que recebe atualmente a finalização do ladrilho e a preparação das novas floreiras (o Departamento de Manutenção de Áreas Verdes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos vai ser responsável pelo paisagismo, inclusive com plantio de espécies oriundas do Viveiro Municipal).

Na segunda-feira (7), será a vez da Rua Gertrudes de Lima passar por interdição para execução do alargamento da esquina entre a própria Gertrudes de Lima e a Rua Luis Pinto Fláquer.

As intervenções na Avenida José Caballero e na Rua Coronel Alfredo Fláquer (mais conhecida como Perimetral) já foram concluídas. Todas estas obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, que integra pacote de intervenções com investimento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Munícipes podem tirar dúvidas sobre as obras pelo e-mail [email protected].