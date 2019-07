Thais Fersoza mostra Teodoro cantando e jogando futebol com Michel Teló

13/07/2019 | 16:11



Sempre que pode Thais Fersoza mostra detalhes da sua vida em família, já que todos morrem de amores por seus filhos com Michel Teló. E agora que a família está passando uma temporada no Rio de Janeiro por conta das gravações da nova temporada do The Voice Brasil, que já começaram, não tem sido diferente.

Na manhã deste sábado, dia 13, por exemplo, ela mostrou que acordou com o pequeno Teodoro dando show de fofura e cantando sem parar, enquanto Melinda ainda tirava o seu soninho da beleza:

E não é só isso. Depois a atriz e apresentadora ainda mostrou que mais tarde todos foram para a praia, quando Michel Teló bateu uma bolinha com o filho caçula do casal na beira mar. Após brincar um monte com o papai babão, ele não aguentou e tirou um cochilo no colo de Thais. Delícia, né?