São Caetano transforma Clube Tamoyo em parque

06/07/2019



A Prefeitura de São Caetano anunciou ontem que pretende transformar, no próximo ano, a área do Clube Esportivo e Recreativo Pedro Furlan (antigo Tamoyo), no bairro Cerâmica, em parque com 15 mil metros quadrados. O espaço foi um dos mais prejudicados durante vendaval que atingiu o Grande ABC no dia 15 de fevereiro e até então seguia sem uma nova destinação.

De acordo com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o local será interligado ao Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, que fica ao lado do ParkShoppingSãoCaetano. “Essa integração vai duplicar a área e todos os equipamentos seguirão o mesmo padrão e características do <CF51>(Parque)</CF> Tom Jobim”, afirma o prefeito.

Durante o vendaval de fevereiro, o ginásio foi destelhado e teve o alambrado do campo arrancado. Desde então a Prefeitura buscava soluções para o espaço. As atividades que haviam no clube, inclusive as aulas do PEC (Programa Esportivo Comunitária), foram remanejadas para outros locais da cidade.

O terreno do Clube Esportivo e Recreativo Pedro Furlan conta, também, com prédio onde funcionava sua sede social. A promessa é a de que o espaço seja preservado e, após reforma, concentre departamentos administrativos de algumas secretarias municipais.

Conforme a administração, o projeto está em fase de desenvolvimento. O planejamento é inaugurar o parque em 2020.



EXPANSÃO

Devido à urbanização e sua pequena extensão territorial – 15.331 quilômetros quadrados –, Auricchio destaca a dificuldade em criar áreas verdes em São Caetano. “Este será o segundo parque que conseguiremos entregar para a população”, afirma. Em julho de 2018, a Prefeitura inaugurou o Parque Espaço Tom Jobim, em parceria com a iniciativa privada – empresas Multiplan e ParkShoppingSãoCaetano –, que oferece USB para o carregamento de aparelhos eletrônicos, equipamentos de ginástica ao ar livre, espaço PET e rede Wi-Fi.

Além disso, até o início de agosto, a administração planeja a reinauguração do Bosque do Povo e do Pesqueiro Municipal. As áreas passam por revitalização e ganharão novos espaços.