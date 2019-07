A caminho do Bahia, lateral Giovanni rescinde com a Ponte Preta

05/07/2019 | 19:07



Demorou, mas a Ponte Preta finalmente anunciou nesta sexta-feira a rescisão contratual com o lateral-esquerdo Giovanni. O jogador de 30 anos vai defender o Bahia na sequência do Campeonato Brasileiro.

Contratado junto ao América-MG no início do ano, Giovanni não agradou nos dez jogos que realizou e perdeu espaço com o técnico Jorginho. Fora dos planos, o lateral foi liberado dos treinamentos desde o início da semana.

Com passagens por Náutico, Fluminense, Criciúma e América-MG, entre outros, Giovanni era apenas a terceira opção para a lateral esquerda - atrás de Abner e Diego Renan - e vai disputar uma vaga entre os titulares com Moisés no Bahia.

Neste sábado, a Ponte Preta vai realizar um jogo-treino contra o Santos, no CT Rei Pelé. A atividade vai ser realizada com os portões fechados. O técnico Jorginho tem os retornos do zagueiro Airton e do meia Gerson Magrão, que não atuaram no empate sem gols com o Atibaia na última quarta-feira.

Depois, a Ponte volta suas atenções para a Série B do Brasileiro, onde está em quarto lugar, com 15 pontos. Na próxima sexta-feira, o time recebe o Oeste, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada.