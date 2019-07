Confira o que agitou diferentes setores entre os dias 1º e 7 de julho

Do Diário do Grande ABC



Política





Grande ABC ganha pacote de mobilidade

O Estado de São Paulo estabeleceu mudanças nos planos para o transporte público do Grande ABC nos próximos anos. A principal ação revelada pelo governador João Doria (PSDB), na quarta-feira (3), fica por conta de alteração na Linha 18-Bronze, originalmente idealizada para operar por monotrilho e que passará a ser servida via BRT, sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus. O objetivo do traçado é conectar a região à Estação Tamanduateí, na Linha 2-Verde do Metrô, em São Paulo. Não há previsão de quando as obras começarão.

Outra novidade apresentada foi o início da contratação dos estudos do projeto da Linha 20-Rosa, compromisso feito pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), mas que não avançou. O trecho promete ligar estação de Metrô a ser aberta no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, até o bairro da Lapa, na Capital, com conexão na Linha 18. O tempo estimado é de quatro anos para tudo seja analisado.

De maneira mais imediata, o governo irá substituir os trens da Linha 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra), da CPTM, que possui nove paradas espalhadas por cinco cidades locais (Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). A partir de quarta-feira (10), frota será trocada por vagões mais modernos, mesmo que sejam usados.

Cultura





Nickelodeon tem mês festivo para Bob Esponja

O mês de julho da Nickelodeon está tomado por celebrações ao aniversário de 20 anos de Bob Esponja (originalmente completados em 1º de maio, com exibição do primeiro episódio nos Estados Unidos de maneira especial e com a temporada completa sendo apresentada em julho de 1999). ]

Destaque para o especial Melhor Ano de Todos os Tempos, marcado para acontecer no sábado (13), a partir das 17h, com maratona de histórias. O encerramento fica por conta do episódio inédito A Grande Festa de Aniversário do Bob Esponja, às 19h, tendo duração de uma hora.

A lista ainda conta com seleção de capítulos na faixa 20 Personagens de Bob Esponja, na grade de segunda a sexta-feira, sempre às 15h30. O jogo SpongeMaster Game (aplicativo gratuito da Nick Play) testa conhecimento do público sobre a animação.

Ciências





Eclipse solar revela ação da Lua entre a Terra e Sol

Um eclipse solar ocorreu na tarde de terça-feira (2), quando sombra tomou conta de algumas regiões por causa de movimentação da Lua entre a Terra e o Sol. Em média, esse tipo de ação ocorre a cada 18 meses.

Argentina e Chile viram o evento em sua totalidade. Os brasileiros tiveram visão parcial, com opção melhor somente em 2045.

Esportes





Brasil joga contra Peru pelo troféu da Copa América

A Seleção Brasileira de futebol masculino irá disputar hoje, no Rio de Janeiro, às 17h, a final da Copa América . O time venceu a Argentina por 2 a 0, na terça-feira (2), em uma das semifinais e realiza decisão contra o Peru.

O Brasil volta a brigar pelo troféu continental depois de 12 anos, tendo oito conquistas do tradicional torneio no currículo.