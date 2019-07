Mulher e riscos no mercado de trabalho

Do Diário do Grande ABC



04/07/2019



O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, dia 28 de maio, que grávidas e lactantes não podem exercer atividades consideradas insalubres. O entendimento da Corte Superior foi que a norma é inconstitucional e deve ser retirada da legislação trabalhista. Trata-se da primeira decisão que altera regras impostas pela reforma trabalhista, aprovada em novembro de 2017, e que pode ser novo obstáculo para mulheres no mercado de trabalho. Em que pese o direito a proteção da saúde da mulher e do nascituro deva ser respeitado, a decisão do STF pode reforçar a diferenciação da mulher e do homem no momento de a empresa realizar contratação.

Isso porque existem algumas atividades em que a Justiça do Trabalho reconhece a insalubridade, independentemente de laudos médicos e de engenheiros do trabalho que comprovem a não existência de risco para a mulher, que utiliza equipamento de proteção. Por exemplo, a atividade de camareira, por força de súmula do TST (Tribunal Superior do Trabalho), é considerada como atividade insalubre, segundo os ministros, com direito ao pagamento do adicional de insalubridade de grau máximo. A súmula 448 do TST determina que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo não se equiparam à limpeza em residências e escritórios e ensejam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. E recente decisão da Corte Superior trabalhista deferiu o adicional de insalubridade em grau máximo a camareira que cuidava da higienização dos quartos de estabelecimento hoteleiro, mesmo com laudo pericial judicial de engenharia e segurança atestando cabalmente a inexistência de contato com agentes insalubres.

A atual composição do TST vem entendendo, por força da súmula, que em casos semelhantes deve haver condenação em adicional de insalubridade, mesmo que laudo e análises de especialistas em saúde e segurança do trabalho atestem que se aquela atividade for realizada com os devidos equipamentos de proteção e segurança não represente risco às profissionais. A tendência é que o entendimento solidificado do TST dificulte a contratação de mulheres para camareiras, pois caso fiquem grávidas terão que se afastar imediatamente, por mais que não sejam cientificamente consideradas insalubres. Ou seja, redes hoteleiras poderão passar a dar preferência à contratação de homens para essa atividade, o que exemplifica de como deverá ser afetada a empregabilidade da mulher, por força de súmula do Poder Judiciário. O entendimento da Justiça não pode ser contrário às evoluções da ciência, sob pena de desencadear desnecessária exclusão da mulher do mercado de trabalho.

Danilo Pieri Pereira é advogado especialista em direito e processo do trabalho e sócio do escritório Baraldi Mélega Advogados.