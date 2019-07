James Franco se encontrou com Amber Heard um dia após ela sofrer agressões de Johnny Depp

03/07/2019 | 17:10



Desde 2016 a separação de Amber Heard e Johnny Depp vem rendendo polêmicas. Na época, a atriz alegou ter sofrido agressões físicas de seu ex-marido, chegando a mostrar machucados. Desde então, ambos vem se enfrentando, por meio de declarações, com o ator tentando a todo custo provar sua inocência.

Agora, há mais uma reviravolta em relação ao caso! Isso porque um vídeo de segurança mostra que James Franco teria visitado Amber 24 horas após ela ter sofrido as agressões de Depp. Pois é, segundo informações do The Blast, surgiu esse novo registro em que ela recebe a visita do amigo um dia depois daquela grande briga que culminou no fim do casamento dela com Depp.

No vídeo, datado de 22 maio de 2016, mais ou menos às 11 horas da noite, é possível ver Amber descendo o elevador até o local onde as visitas são recebidas. Pouco tempo depois, entra essa pessoa, que supostamente seria James Franco, usando casaco, boné e uma mochila nas costas. Sem olhar para a câmera, Amber também tenta se esconder, colocando o cabelo no rosto e até mesmo andando de costas.

Em determinado momento, é possível perceber que ambos conversam, sem olhar um para o outro.

Com mais esse registro, os advogados do eterno protagonista de Piratas do Caribe vão intimidar Franco a depor em tribunal, de acordo com um comunicado enviado por Adam Waldman, que faz parte da equipe jurídica do ator:

Estamos interessados â??â??em James Franco e Elon Musk [ex-namorado de Amber] como testemunhas porque temos provas de que são homens que viram o rosto de Amber Heard nos dias e noites entre os quais ela alegou que o Sr. Depp a bateu no rosto no dia 21 de maio e quando ela foi ao tribunal com contusões forjadas para obter uma ordem de restrição temporária em 27 de maio.

Já Eric George, advogado de Amber, justificou o vídeo dizendo o seguinte para a Fox News:

Esta história falsa é apenas mais uma tentativa de Johnny Depp e sua equipe de espalhar informações deliberadamente enganosas através dos tabloides para que ele possa continuar a atacar e abusar de sua ex-mulher.

Amber Heard e James Franco moravam no mesmo complexo de apartamentos e estavam simplesmente pegando um elevador ao mesmo tempo. Ponto final. Johnny Depp e sua equipe têm tentado - e falham - colocar uma história falsa baseada nessas imagens irrelevantes há semanas. � patético.

Recentemente, Depp havia dito que os ferimentos de Amber teriam sido forjados com o uso de maquiagem.