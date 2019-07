Meghan Markle não quer que sua família tenha contato com o bebê real

02/07/2019 | 12:11



Meghan Markle não irá ouvir os desejos de sua família para conhecer seu filho com o Príncipe Harry, Archie Harrison. De acordo com o jornal Daily Mail, a Duquesa de Sussex quer que o bebê cresça cercado apenas por influências positivas, o que para ela não inclui seu pai, Thomas Markle, e seus meio-irmãos.

Uma pessoa próxima de Meghan teria dito à publicação que apenas a mãe da hollywoodiana, Doria Ragland, e a família real fariam parte do ciclo de parentes próximos a Archie.

- A visão geral de Meghan é que não há espaço para seu pai e sua família em sua vida agora. Ela tem uma base familiar forte ao lado de Harry, com o adorável filho recém-nascido deles. E ela tem bem claro em sua mente que só quer influências positivas para Archie.

A fonte também revelou ao jornal que a esposa de Harry enxerga em seu sogro uma figura paterna exemplar:

- Ela definitivamente vê Charles como uma figura paterna, um homem de princípios que viveu toda a sua vida aos olhos do público.

Ainda de acordo com a pessoa entrevistada pelo jornal, Príncipe Charles é super-protetor no que diz respeito ao Príncipe Harry e, claro, Meghan. De acordo com a fonte, ele está lá para aconselhar os dois sobre as melhores decisões a serem tomadas. Ela ainda acrescenta que a ex-atriz se dá bem com todo o resto do clã, inclusive com a Rainha Elizabeth II, ao contrário do que as más línguas comentam por aí. No final, ela só frisa que mesmo com os pedidos públicos de sua família paterna, a Duquesa de Sussex não irá introduzir seus parentes na vida de seu filho, pois não há espaço para isso nesse momento.