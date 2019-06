Em São Caetano, torresmo de bar atrai multidões diariamente

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/06/2019 | 07:00



Vídeo gravado por frequentadores do bar Zé do Brejo, no bairro Olímpico, em São Caetano, viralizou na internet e mudou completamente a rotina do proprietário do estabelecimento, Valter Baldo. Bastou um dia nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp para o tradicional torresmo de rolo do boteco ganhar fama e atrair multidões. Diante da demanda, foi preciso criar sistema de distribuição de senhas – são 150 por dia.

Quatro semanas depois de o vídeo ter sido produzido e espalhado por um amigo, Baldo precisou ampliar a produção de torresmo e a negociar diretamente com frigoríficos. “Antes do sucesso, produzia entre 40 e 60 quilos de torresmo na semana. Atualmente, produzo 350 quilos por dia. É uma receita única”, comenta o empreendedor sobre a criação da mulher.

Responsável pela cozinha do comércio, Adriano Almeida, 38 anos, é funcionário do bar desde que foi inaugurado, há um ano e meio. Ele comenta que, antes do sucesso, também fazia os drinques da casa, tarefa que precisou abandonar. “Hoje não tem mais jeito, é muito trabalho.”

Além de Baldo e Almeida, atualmente, o comércio conta com outros quatro funcionários. As senhas são distribuídas de terça-feira a sábado, às 9h, 15h e 18h. O quilo do petisco custa R$ 60. “Todos precisam provar deste torresmo. Então, para conseguir atender todos os meus clientes, precisei dessa ideia das senhas”, pontua o proprietário.

O vídeo sobre o torresmo de rolo já beira os 3 milhões de visualizações no Youtube. Segundo Baldo, a gravação já atraiu mensagens de consumidores interessados que moram no Japão e na Inglaterra. Zé do Brejo também oferece, em seu cardápio, outras delícias, como a pimenta recheada. “É outro sucesso. Depois do torresmo de rolo, o pessoal procura bastante a pimenta recheada, que sai no valor de R$ 25 a porção com cinco pimentas”, finaliza Baldo.

O comércio fica na Avenida Vital Brasil Filho, 701, e funciona de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 22h e, aos sábados, das 10h às 19h.

OUTRA OPÇÃO

Em Santo André, o proprietário do açougue Empório Jardim, no bairro Jardim, Valdir Sterci, revela que precisou voltar a produzir torresmo de rolo devido à alta procura por parte dos clientes. Ele oferece a delícia em duas versões, nos formatos pequeno e grande. “No modelo menor, produzimos por volta de 200 a 300 quilos do produto por semana. Já o maior, soma uns 100 quilos por semana. Atendemos conforme os pedidos da clientela mesmo”, afirma o comerciante, que vende o petisco por R$ 69,90 o quilo.

O açougue funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 21h, e, aos domingos, das 7h às 15h, na Rua das Figueiras, 958.