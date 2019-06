Após suposto término com Bruno Montaleone, Sasha Meneghel recebe declaração de Xuxa Meneghel: Sua felicidade é a minha

22/06/2019 | 16:11



Foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que o namoro de Sasha Meneghel e Bruno Montaleone chegou ao fim. Até o momento, o casal não se pronunciou sobre o suposto término, porém, vale dizer que nas redes sociais não houve interação pública dos dois no Dia dos Namorados e no aniversário de 23 anos de idade de Bruno.

Porém, em meio a tudo isso, quem acabou chamando a atenção foi Xuxa Meneghel, que usou suas redes sociais para fazer uma declaração apaixonada para sua filha. A apresentadora publicou um texto em seu Instagram no qual desejou proteção para Sasha.

Como eu amo ver você feliz....Não esquece, sua felicidade é a minha, que Deus te proteja sempre meu anjo lindo, escreveu ela. ,

Famosos como Letícia Spiller e Dudu Azevedo comentaram a publicação de Xuxa, deixando alguns emojis. Já a jornalista Leda Nagle, avó de Zoe, filha de Sabrina Sato com Duda Nagle, escreveu:

Tudo o que a gente mais quer na vida: filhos e filhas felizes!