Internautas surtam com teaser de nova música do grupo sul-coreano BTS

20/06/2019 | 16:11



Pelo visto as fãs do BTS, intituladas como ARMYs não têm nenhum sossego! Isso porque, após lançar o álbum Map of The Soul: Persona e esgotar todos os shows da turnê Speak Yourself, inclusive no Brasil, o grupo sul-coreano surgiu com um novo projeto que promete render muitas emoções. Foi divulgado nesta quinta-feira, dia 20, o primeiro teaser de Lights, novo single japonês de RM, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V e Jungkook!

Com data de lançamento marcada para o dia 3 de julho, o vídeo pegou a internet de surpresa ao mostrar um cenário completamente novo. Nos pucos segundos, é possível ver os sete meninos em um cinema e, é claro, que as ARMYs não demoraram a suspeitar o porquê do local escolhido.

A curiosidade foi tanta que, inclusive, Lights se tornou o assunto mais comentando mundialmente no Twitter, seja pelo surto das fãs ou teorias criadas a respeito do que pode significar o clipe. Dá para acreditar?