Anchieta já tem congestionamento na chegada a Santos

Do Dgabc.com.br



19/06/2019 | 18:21



Anchieta tem congestionamento na chegada a Santos, do km 60 ao km 65, devido excesso de veículos. O tráfego permanece normal nos demais trechos do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). O tempo está bom e a visibilidade é boa.

A Ecovias espera a circulação de 160 mil e 260 mil veículos em direção à Baixada Santista entre hoje e domingo, período de feriado prolongado de Corpus Christi. A concessionária promete implantar operações especiais com o objetivo de minimizar os congestionamentos.

O pico da movimentação de veículos em direção ao Litoral é aguardado para amanhã, quando a concessionária irá colocar em vigor a Operação Descida (7x3), a partir das 10h, com previsão de permanência até as 13h do mesmo dia. Durante esta operação, os veículos poderão utilizar as pistas Sul e Norte da Via Anchieta e também a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida. Para subir, os usuários deverão seguir pela pista Norte da Imigrantes.

Na volta do feriado prolongado, o tráfego ficará mais intenso no domingo, por volta das 10h, horário em que está prevista a implantação da Operação Subida (2x8). Neste caso, a subida será feita pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista Norte da Anchieta. A descida será permitida somente pela pista Sul da Anchieta. A previsão é a de que este modelo de operação permaneça montada até as 21h de domingo.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação 5X5. A descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte de ambas as rodovias. O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).