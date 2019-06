Do Dgabc.com.br



18/06/2019 | 21:11



A quarta-feira ainda será de tempo estável no Grande ABC. O dia começa com temperaturas abaixo dos 15°C e nevoeiro, mas o Sol vai brilhar na maior parte do dia e a tarde a temperatura máxima prevista é 25°C. Não há previsão de chuva e a umidade relativa ficará próxima dos 50% durante a tarde.

A quinta-feira será parecida com a quarta. Já na sexta-feira a passagem de uma frente fria pelo mar mudará as condições do tempo. O dia terá mais nebulosidade e as temperaturas a tarde não subirão muito além dos 22°C. Há pequenas chances de chuva fraca e isolada. O tempo volta a melhorar a partir de sábado.