Novo programa da Netflix com astro de Stranger Things é alvo de críticas

16/06/2019 | 15:11



Polêmica! A Netflix anunciou para a imprensa que terá um novo programa em sua grade: Prank Encounters, um programa de pegadinhas comandado por Gaten Matarazzo, o Dustin de Stranger Things.

De acordo com o site Deadline, a série, que terá oito episódios e será lançada ainda em 2019, traz câmeras escondidas acompanhando a vida de duas pessoas que estão prestes a iniciar em seu novo emprego, onde coisas estranhas começam a acontecer.

No entanto, a notícia do lançamento de Prank Encounters, em que Gaten também é produtor executivo, não agradou a todos. Muitos fãs do ator e da própria Netflix, criticaram o tema do programa, por acreditarem que ele faz piada com um tema sério, que é o desemprego. Depois de dar a notícia em sua página no Twitter, o astro de Stranger Things foi detonado:

- Por favor, reconsidere isso. O seu trabalho com caridade é incrível e uma inspiração. Programas de pegadinhas são cruéis e esse parece especialmente ruim (brincar com pessoas desempregadas não é engraçado). Não desfaça o que você já fez e arruíne sua reputação com o que parece ser um péssimo programa.

- As pessoas que serão pegas na pegadinha vão receber alguma compensação ridícula? Tipo o salário que eles deveriam ter ganho se isso fosse um trabalho de verdade? Se sim, vou ficar empolgado em assistir. Se não, só vai ser cruel.

- Parece que Gaten precisa de pais de verdade para dizer não. Ele é muito novo para entender as ramificações de suas escolhas. O fato que ele acha isso engraçado é assustador.

Eita! E você, o que acha? Até agora, nem o ator e nem a Netflix se pronunciaram sobre o assunto.