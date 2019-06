Redução dos crimes contra a vida é desafio do comando da PM

Natália Fernandjes

do Diário do Grande ABC



15/06/2019 | 07:00



Um mês após sua nomeação no Diário Oficial do Estado, o coronel Renato Nery Machado, 49 anos, assumiu oficialmente o comando da PM (Polícia Militar) do Grande ABC. Entre os compromissos com a comunidade estão redução dos indicadores criminais, com foco no homicídio e feminicídio, e manutenção do trabalho integrado junto às demais forças de segurança e comunidade.

Em abril, a região registrou queda de 7,14% no número de vítimas de homicídio em relação ao mesmo período do ano passado – os dados integram os indicadores mensais divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado. No entanto, foram 32 feminicídios em 2018, segundo o TJ (Tribunal de Justiça) do Estado, índice 33% maior do que o observado em 2016.

Também houve redução nos casos de roubo e furto de veículos, 10,31% e 1,77%, respectivamente, e roubo em geral (8,09%) em abril. “Essa tendência de queda é graças ao trabalho dos nossos patrulheiros nas ruas e da integração com as demais forças de segurança e comunidade. Nosso desafio é manter os indicadores em patamares aceitáveis pela Secretaria da Segurança Pública”, observa coronel Nery.

A cerimônia de troca de cargos – coronel Ronaldo Gonçalves Faro deixou o posto para assumir o Comando de Policiamento Metropolitano do Estado – foi realizada na sede do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano Região Seis), na Vila Guiomar, em Santo André, na manhã de ontem. “É uma responsabilidade grande. O Grande ABC é uma região de destaque nacional, com um alto índice populacional e frota de veículos intensa. Mas também é uma enorme satisfação receber essa confiança do comando da Polícia Militar”, destaca coronel Nery, que está há 32 anos na corporação. Antes de chegar à região, ele atuava na Coordenadoria de Assuntos Jurídicos da Polícia Militar – tem passagens, ainda, por batalhões do Interior do Estado, como São João da Boa Vista.

Segundo dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), a frota do Grande ABC é de 1,89 milhão de veículos e, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), são 2.771.554 habitantes entre as sete cidades.