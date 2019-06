Mesmo já estando casada com Joe Jonas, Sophie Turner tem despedida de solteira selvagem!

13/06/2019 | 13:11



Sophie Turner teve uma despedida de solteira divertidíssima! A atriz já se casou com Joe Jonas em uma cerimônia surpresa em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas o casal ainda terá uma cerimônia tradicional.

Recentemente, a estrela de Game of Thrones armou uma festa de dar inveja! Segundo o Mail Online, a inglesa se juntou com as suas amigas mais próximas e foi festejar pela Europa! Nada melhor do que isso para se despedir da vida de solteira, não é mesmo?

De acordo com a publicação, Sophie encabeçou tudo e organizou como seria a viagem. A atriz só convidou suas amigas mais próximas, entre elas Maisie Williams, de quem foi irmã na série da HBO.

Sophie e suas amigas usaram roupas combinando e perucas chanel coloridas para festejar. O grupo saiu de um show dos Jonas Brothers em Londres e pegaram um jatinho para Benidorm, na Espanha. Uma fonte teria dito o porquê da musa ter escolhido o local para sua última festança como solteira:

- O destino Ibérico foi perfeito para Sophie, ela sempre foi uma fã enorme da Espanha.

O site ainda afirmou que Sophie e suas amigas se hospedaram em um hotel beira-mar, e que teriam aproveitado o dia para tomar sol e depois festejar a noite inteira. A segunda parada da despedida de solteira foi Berlim, capital da Alemanha. Lá, as garotas aproveitaram para relaxar em um terraço durante o dia e curar a ressaca. Mas a viagem ainda não estava no fim; como destino final elas foram para Praga, na República Tcheca, onde passearam e conheceram a cidade histórica.