Processo contra ex-BBB Maycon por apologia a maus-tratos a animais é arquivado

05/06/2019 | 16:11



Lembra que logo depois de ser eliminado do BBB 19, Maycon Santos teve uma surpresa para lá de desagradável e passou a responder processo por apologia a maus-tratos a animais e zoofilia? Pois agora o inquérito foi arquivado. Sim, segundo o próprio ex-BBB informou na última terça-feira, dia 4, a Justiça do Rio de Janeiro arquivou o o caso que investigava o modelo, decisão que, segundo o jornal Extra, foi dada pela juíza Cláudia Garcia Couto.

Após a notícia, Maycon foi para as redes sociais e comemorou:

- Acabei de ganhar mais um presente. Eu fui no inquérito, porém a juíza optou por arquivamento do processo. Estou muito feliz. Graças a Deus. Ele faz as coisas certas. Deus escreve certo por linhas tortas. Foi um presentão que eu tive hoje.

Ao jornal, Maycon ainda declarou:

- Foi uma brincadeira de mau gosto que fiz e foi mal interpretada. Estou feliz que deu tudo certo.

O processo foi instaurado pela 32ª DP (Taquara) do Rio de Janeiro para apurar denúncias de apologia a maus tratos animais e zoofilia supostamente praticados por Maycon logo após ele ter confessado brincadeiras maldosas com gatos e ter perdido a virgindade com uma bezerra, num papo com os confinados do BBB 19, isso em fevereiro deste ano.

Lembrando que, na época das declarações, quem se revoltou com o caso foi a apresentadora e defensora dos animas Luisa Mell.