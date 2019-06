Luciano Szafir fala de namoro de Sasha Meneghel: - Se ela não estiver feliz, ele vai ter problemas

02/06/2019 | 13:11



Após toda a polêmica envolvendo Sasha Meneghel e sua avó, Beth Szafir, Luciano Szafir falou um pouco mais sobre sua relação com a filha, que é fruto de seu relacionamento com Xuxa Meneghel. Segundo informações do Extra, ele foi entrevistado por Luciana Gimenez e afirmou que sente muitas saudades da filha, já que ela mora em Nova York, Estados Unidos, onde estuda moda:

- Não consigo visitá-la muito porque estou em uma época complicada da minha vida, muito trabalho. Mas é difícil, dá saudade, desabafa, emocionado.

Em seguida, deu uma de paizão ciumento e falou sobre o namoro de Sasha com Bruno Montaleone!

- Se ela estiver feliz com o cara, eu estou feliz também. Se ela não estiver feliz, ele vai ter problemas, disse.

Lembrando que Sasha e Bruno namoram desde o final de 2017.