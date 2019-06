Nova série tem vilão com código moral

02/06/2019 | 07:25



Com base no livro homônimo de Joe Hill, a série NOS4A2 (Nosferatu) estreia neste domingo, 2, nos EUA e, na segunda, 3, às 22h30, no Brasil, pelo canal AMC. Metade gênero terror, metade gênero coming-of-age (que retrata uma história de transição da adolescência para a vida adulta), o thriller gira em torno de dois personagens: Charlie Manx, figura vampirística que se alimenta da alma de crianças, e Vic McQueen, adolescente com poderes paranormais.

Na trama, Charlie Manx, interpretado por Zachary Quinto (Star Trek), sequestra crianças que se sentem abandonadas pelos pais. Prometendo levá-las a uma terra onde todo dia é Natal, Manx as atrai para seu carro, um misterioso Rolls Royce Wraith de 1938. No caminho, rejuvenesce sugando a alma dos pequenos, que mais tarde têm seus restos depositados na prometida Christmasland.

"Charlie Manx é um vampiro manipulador, mas acredita que está fazendo o bem para as crianças que rapta", disse Zachary Quinto ao jornal O Estado de S. Paulo, em evento no Brasil. "Estamos tratando de um vilão complexo, que tem um código moral."

Não é a primeira vez que Zachary interpreta um 'cara mau'. Em 2007, ele deu vida ao serial killer Sylar na série Heroes e, em 2012, assumiu o papel do macabro Dr. Oliver Thredson em American Horror Story: Asylum - trabalho que lhe rendeu indicação para o Emmy. "A princípio, eu não estava afim de assumir outro papel de vilão", conta Zachary. "Mas há algo que traz esses personagens para mim."

A antagonista de Manx, Vic McQueen (Ashleigh Cummings), é uma garota da classe trabalhadora, que sonha em fazer faculdade de artes, mas teme ter o mesmo destino da mãe. Tem um pai amoroso, porém violento. E descobre ser capaz de encontrar qualquer coisa desaparecida - de chaves perdidas a crianças sequestradas.

"O enfrentamento entre os dois protagonistas não é tão óbvio. Em um primeiro momento, Charlie se sente ameaçado por Vic", explica Quinto. "Mas, depois, o medo se transforma em uma espécie de fascinação."

Para Quinto, a série traz novos ingredientes para o gênero 'terror com vampiros'. "NOS4A2 não é só um thriller. Ele aborda a questão da família e o despertar de Vic", diz. "Além disso, a série estende o espectro entre o bem e o mal."

