Priyanka Chopra se encontra com Meghan Markle e conhece o pequeno Archie, afirma site

01/06/2019 | 17:11



Parece que Priyanka Chopra e Nick Jonas agora estão fazendo parte do pequeno grupo de privilegiados e coroados que conhecerem o filho do Príncipe Harry e Meghan Markle. De acordo com informações publicadas pelo site da People o casal ainda investiu em um presente caríssimo.

Pryianka e Nick aproveitaram que fariam uma visita pra lá de especial e passaram na Tiffany & Co para comprar alguns mimos para o pequeno Archie, mas além desse presente super valioso, o casal ainda incluiu no pacote de presentes um soprador de bolhar de prata que custou cerca de 250 dólares. De acordo com fontes próximas ao casal, Chopra fez seus primeiros comentários sobre o pequeno e sobre a sua amiga, Meghan:

- Eles disseram que o pequeno Archie é simplesmente adorável e que Meghan está muito feliz com sua nova vida como mãe.

Ai que fofo, né? Esperamos uma foto deles todos juntos logo! Quem sabe...