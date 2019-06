Luana Piovani se pronuncia sobre namoro de Anitta com Pedro Scooby: Deixem ele ser feliz que tô sendo também!

01/06/2019 | 11:11



Com a própria Anitta confirmando que ela e Pedro Scooby estão namorando, os fãs quiseram agora saber qual é a opinião de Luana Piovani, que é ex-esposa do surfista! Aproveitando que a atriz havia feito um post no Instagram, em que publicou diversas selfies e falou sobre amor próprio, os seguidores começaram a comentar coisas do tipo:

Você pode se pronunciar sobre o relacionamento do Pedro com a Anitta por favor?

Como resposta, Luana disse:

Ele deve estar realizado, ele adora funk.

Outra fã, disse:

Você é linda, guria, por dentro, por fora! Transmite luz, emponderamento! Brilha, brilha nas palavras, no ser mãe, no ser gente como a gente. (...) Te admiro! Uma carreira que só cresce! Parabéns por ter chegado aonde chegou pela inteligência e não pela bunda.

E a resposta da atriz foi:

Hahaha, escolhas, né, amada. Beijos e amei o carinho.

Já outra seguidora foi um pouco mais direta e ainda fez uma possível referência às plásticas de Anitta

A beleza de quem não precisa rebolar até o chão e nem se transformar em Michael Jackson.

E Luana respondeu:

Tô começando a entender a quantidade enorme de comentários me parabenizando por usar a cabeça e não a bunda... vocês são terríveis, né...

Porém, para quem acha que Luana estava atacando Anitta, ela apoiou uma pessoa que disse:

Em pleno 2019 a galera tentando rivalizar duas mulheres f***s só porque pegaram o mesmo cara. E o mais ridículo é ver que a maioria desses comentários vem de mulheres... Vocês não aprendem mesmo, né?!

Aeee, eu vi coerência, foi a resposta de Luana.

Por meio de seu Stories, ela ainda aproveitou a situação para defender seu ex-marido e explicar que ela mesma já seguiu em frente com sua vida de solteira:

Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gosta de seguir, torce, mas a minha não é não. Sou da real, lembram?! Eu já peguei uns três caras depois que separei, o Pedro "umas par". Então relaxem, deixem ele ser feliz que tô sendo também! Daqui a pouco ele volta pra nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado.

Maturidade, não é mesmo?