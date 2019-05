Controladoria e AGU fecham leniência com Braskem na Lava Jato

31/05/2019 | 15:57



A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) assinaram na manhã desta sexta-feira, 31, acordo de leniência com a Braskem S.A., empresa investigada pela Operação Lava Jato.

Em comunicado ao mercado na segunda-feira, 27, o diretor financeiro e de Relações com Investidores da Braskem, Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas, informou que "aos seus acionistas e ao mercado que as tratativas com a Controladoria Geral da União - CGU e a Advocacia Geral da União - AGU foram concluídas, e seu Conselho de Administração aprovou na data de hoje a assinatura do acordo de leniência".

"O Acordo CGU/AGU trata dos mesmos fatos objeto do Acordo Global firmado em dezembro de 2016 com o Ministério Público Federal - MPF, o Department of Justice - DoJ, a Securities and Exchange Commission - SEC e a Procuradoria Geral da Suíça e prevê um desembolso adicional de aproximadamente R$ 410 milhões em função dos cálculos e parâmetros utilizados pela CGU/AGU, conforme cronograma de pagamentos e valor global do acordo constantes de anexo específico do Acordo CGU/AGU", relatou o diretor.

"Referido valor será pago em duas parcelas, nos anos de 2024 e 2025, com correção pela Selic. A empresa aguarda a homologação pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba das destinações dos valores aos entes lesados, para a assinatura do Acordo CGU/AGU."