Com depoimentos de Chiquinha, Seu Barriga e Quico, trailer de documentário sobre Seu Madruga é divulgado

30/05/2019 | 15:11



Preparado para ser dominado pela nostalgia? O neto de Ramón Valdés Castillo - responsável por dar vida ao Seu Madruga em Chaves - usou o Twitter nessa semana para compartilhar uma prévia do documentário que é sobre a vida do ator! Como se a novidade não fosse empolgante o suficiente, nela podemos ver depoimentos de atores que contracenaram com ele na produção!

O trailer do documentário, chamado Con Permisito dijo Mochito [bordão usado por Seu Madruga e que significa Licencinha para o Seu Madruguinha] começa com o filho de Ramón explicando o conceito da produção e, em seguida, trechos de vídeos da vida do ator são intercalados com falas de pessoas próximas a ele.

Para aquecer ainda mais nossos coraçõezinhos, o depoimento da atriz Maria Antonieta de las Nieves, responsável por dar vida a Chiquinha, é mostrado e ela declara o seguinte sobre o ator, que foi seu pai em Chaves:

- Passávamos o tempo todo juntos.

Carlos Villagrán, quem deu vida ao Quico, também não deixou de falar e, diferentemente do que acontecia na trama, ele declarou que era unha e carne com o homenageado. Já Edgar Vivár, o Seu Barriga, foi só elogios e disse que conhecê-lo foi uma enorme oportunidade porque ele era maravilhoso.