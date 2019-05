Grávida, Tatá Werneck suspende gravação com Ivete Sangalo por causa de mal-estar: Não sei nem mais se vai ter programa

30/05/2019 | 13:11



Tatá Werneck não sabe se continuará seguindo com as gravações da terceira temporada do Lady Night. A humorista, que está à espera da primeira filha com Rafael Vitti, tem sofrido com muitos enjoos durante a gestação. No Twitter, ela respondeu uma seguidora afirmando que precisou suspender a entrevista com Ivete Sangalo.

Então não vai mais ter Ivete no LadyNight é isso ??! @Tatawerneck, questionou internauta.

A apresentadora, então, foi direta:

Não sei nem mais se vai ter programa . Eu estou fazendo o possível e impossível mas gravar quase desmaiando não consigo.

Depois, Tatá contou que está chateada por não estar conseguindo trabalhar como gostaria, mesmo grávida:

Amo Veveta demais e vamos nos encontrar quando estiver tudo bem. Está sendo muito difícil pra mim, muito. To muito triste porque não imaginei que passaria tão mal assim, escreveu ela, adicionando emojis tristes.