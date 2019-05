Kit Harington não está em rehab, mas em um retiro de bem-estar

30/05/2019 | 09:11



Kit Harington deu um susto nos fãs após a imprensa internacional noticiar que ele estava internado em uma clínica de reabilitação. No entanto, parece que a situação não é bem essa! De acordo com o TMZ, representantes do ator procuraram o site para esclarecer comunicado enviado anteriormente, afirmando que, na verdade, ele está em um retiro de bem-estar.

O veículo explicou que o porta-voz do ator reforçou a todo momento que ele não está em processo de reabilitação e a casa onde resolveu permanecer um tempo é apenas um retiro de bem-estar, que trabalhará algumas questões pessoais do astro de Game of Thrones.

O site Page Six havia informado que o ator se internou em uma clínica luxuosa de saúde mental em Connecticut para um tratamento por causa do estresse e por problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool.

Segundo a US Weekly, a internação aconteceu por causa da esposa de Kit, Rose Leslie, que também fazia parte do elenco de GoT. Uma fonte informou que ela incentivou o marido a se tratar por um tempo após o fim da superprodução da HBO.

- Ele estava vivendo um estilo de vida pouco saudável. Estava estressado o tempo todo. Ela estava incentivando ele a entrar em tratamento por um tempo a partir de agora.