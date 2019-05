São Caetano vai lucrar alto com meia Nonato, destaque do Inter

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/05/2019 | 21:48



Uma das grandes revelações deste início de Campeonato Brasileiro é o meia Nonato, do Internacional. O jogador de apenas 21 anos ganhou a posição de titular e já marcou dois gols, além de participar ativamente das movimentações ofensivas da equipe. A notícia é ótima para o São Caetano, dono dos direitos federativos do atleta e que pode lucrar boa quantia ao fim da temporada.



O Azulão havia emprestado Nonato ao Colorado até junho deste ano por R$ 250 mil. Mas como o jogador se destacou no Gauchão, o Inter rapidamente manifestou interesse em renovar o vínculo do meia até dezembro. Enquanto não entrava em acordo com o São Caetano, o técnico Odair Hellman evitou escalar o jogador, com receio de que outra equipe pudesse atravessar o negócio. Só depois, com o empréstimo estendido até o fim da temporada, é que Nonato se firmou como titular dos gaúchos.



No acordo, o Inter também garantiu prioridade na compra de 50% dos direitos federativos do jogador por R$ 2,5 milhões em dezembro e provavelmente vai exercê-la. A negociação passa a ser importante para o São Caetano, que terá esse valor no fim desta temporada e ainda assegurará metade em uma possível venda futura do meia.



Nonato chegou ao São Caetano em 2014, após passagem pelas categorias de base do Corinthians. Ele chegou a ser emprestado a dois grandes clubes da Itália: Genoa e Torino, mas não conseguiu passar pelas avaliações. Subiu para o profissional do São Caetano em 2015, quando tinha apenas 17 anos e apareceu para o mercado após se destacar na reta final do Paulistão de 2017.



TIME

Com a derrota por 3 a 2 para o Tubarão-SC, domingo, o Azulão ficou em situação ruim na Série D do Brasileiro. Se não vencer o Cianorte, domingo, no Paraná, estará eliminado.