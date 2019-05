Bioparque recupera animais e devolve ao habitat natural

Victor Augusto

especial para o Diário



26/05/2019 | 09:00



Localizado na Estrada Nossa Senhora do Pilar, na Vila Lisboa, em Mauá, o bioparque Macuco é um mantenedouro de fauna silvestre que, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, abriga os animais que sofreram algum trauma ou acidente e até mesmo espécies silvestres que foram apreendidas em fiscalizações. Por não ser criadouro, os bichos são soltos no habitat de origem após passarem por cuidados e estarem recuperados. Atualmente, são cerca de 200 moradores de 35 espécies diferentes, dentre macacos-prego, corujas, coelhos e saguis.

Por não receber ajuda governamental, o mantenedouro vive basicamente de doações – desde rações e sementes diversas até produtos de limpeza – e da verba arrecadada com a realização de cursos agendados pelo site, cuja inscrição custam entre R$ 20 a R$ 50 mais um quilo de ração. As visitas técnicas – principalmente dos cursos de veterinária e biologia – e escolares complementam a renda do parque. O mantenedouro também conta com programa de estágio não remunerado, com uma média de 40 colaboradores.

Uma das estagiárias é Bruna Giovanna Augusto, 21 anos, que cursa biologia na Uninove e está no bioparque desde janeiro. Ela diz que conhecimento adquirido somado ao contato direto com os animais faz valer a pena a oportunidade. “Não consigo explicar a felicidade de estar em ambiente que é referência em cultura e educação ambiental”, conclui.

Um dos responsáveis pela fundação do espaço é o biólogo há 30 anos Ronaldo Morais da Silva, hoje diretor técnico do local. “O bioparque tem sido referencial para várias instituições tradicionais e objeto de tese de doutorado da Universidade do Porto, de Portugal.”

O local passa por reformas, que visam a reabilitação das áreas recreativa e cultural, com campos de futebol, restaurantes e museu. Uma das metas é transformar o mantenedouro em zoológico, com visitação do público.