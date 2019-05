Polícia identifica suspeitos de matar morador de rua em Sto.André

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



20/05/2019 | 21:11



A Polícia Civil identificou na tarde desta segunda-feira os dois suspeitos de participação no assassinato do morador de rua Sebastião Lopes, 40 anos, morto no último dia 11 de maio por disparos de arma de fogo, na Rua Visconde de Mauá, em Santo André.

A Justiça decretou as prisões temporárias de ambos que, segundo a Polícia, seguem foragidos. Os nomes dos acusados não foram divulgados.

Segundo a investigação, os suspeitos foram identificados através das imagens de câmeras de segurança espalhadas pela rua do crime. No vídeo é possível ver, por volta das 20h15, na noite do assassinato, Santos caminhando pela rua quando um homem desceu de um carro Mercedes-Benz, prata, e foi na direção da vítima disparando cinco tiros.

Após os disparos, a vítima tentou correr, mas acabou caindo poucos metros depois. Depois da ação, o atirador volta correndo para o veículo e corre. A Polícia Militar foi acionada e encontrou Santos já morto, com ferimentos na cabeça devido à queda.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o caso segue em investigação no Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santo André.