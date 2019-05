Iraque: Aparente míssil explode em região próxima à embaixada dos EUA

19/05/2019 | 15:23



Um aparente míssil explodiu na chamada Zona Verde, região fortemente protegida na capital do Iraque, Bagdá, onde ficam a sede do governo local e a embaixada dos Estados Unidos.

A agência estatal de notícias do Iraque disse que um foguete Katyusha caiu dentro da área sem causar qualquer estrago.

Sirenes de alerta soaram brevemente em Bagdá depois que a explosão foi ouvida, segundo repórteres da Associated Press que estão próximos do Rio Tigre.

O aparente ataque ocorre em meio a intensas tensões no Golfo Pérsico, depois que a Casa Branca enviou navios de guerra e bombardeiros à região no início deste mês para combater uma suposta ameaça do Irã. Os EUA também ordenaram que funcionários que não têm funções consideradas essenciais saíssem de seus postos diplomáticos no Iraque.

O Iraque abriga mais de 5.000 soldados dos EUA e algumas milícias poderosas apoiadas pelo Irã, que querem a saída das forças norte-americanas do país. Fonte: Associated Press.