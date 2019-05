Grêmio Mauaense aplica 6 a 0 sobre União Suzano

Anderson Fattori



18/05/2019 | 07:00



O Grêmio Mauaense iniciou o returno da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão em grande estilo. Na noite de ontem, visitou o União Suzano e goleou por 6 a 0. Kelvin marcou três gols no primeiro tempo, enquanto Marcelo (duas vezes) e Teixeira definiram o placar favorável à Locomotiva, que busca reagir na competição depois da perda de seis pontos no TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) pela escalação irregular de Ariel. Agora, soma quatro.



“A gente veio aqui (Suzano) para ganhar de meio a zero, mas vencemos por seis. Claro que te dá confiança. Acredito que a gente vai comemorar hoje (ontem) sabendo que sábado (dia 25) teremos outra guerra em Guarulhos”, previu o técnico Tássio. “Não perdemos ainda (em campo, porque o revés que o time soma foi por WO, na estreia, justamente para o União Suzano). Estávamos com uma vitória e quatro empates. Hoje (ontem) deu tudo certo, encaixou, campo muito bom”, destacou.



Foi o quarto gol de Teixeira no torneio, artilheiro do time. Mas o quinto de ontem, anotado por Marcelo, merece destaque: ele dominou no peito e encobriu o goleiro. “Ele estava precisando. Contra o Barcelona errou dois gols, o adversário empatou no fim e ele se cobrou muito”, contou Tássio.



Ainda segundo o comandante, o time vem provando maturidade, apesar da juventude. “São jogadores que rodaram, passaram por base de times grandes. Nem preciso motivar, é prazeroso trabalhar com eles”, celebrou.

Hoje, o Mauá FC recebe o Flamengo de Guarulhos, às 15h, no Pedro Benedetti.