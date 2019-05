Lucio Mauro Filho se emociona ao interpretar personagem do pai na 'Escolinha'

16/05/2019 | 14:02



O ator Lucio Mauro Filho publicou uma homenagem ao seu pai, Lúcio Mauro, morto no último sábado, 11, mostrando seu retorno às gravações da Escolinha do Professor Raimundo em seu Instagram na noite da última quarta-feira, 15.

"Quis o destino que no dia seguinte à despedida do meu velho eu tivesse que me vestir de seu personagem na volta da Escolinha. O que poderia ser imaginado como uma tarefa hercúlea, foi, na verdade, mais um lindo momento dessa passagem do papai", escreveu.

Desde 2015, com o retorno da atração, Lucio Mauro Filho interpreta Aldemar Vigário, aluno bajulador do Professor Raimundo (Chico Anysio), com o qual seu pai fez sucesso na versão antiga da Escolinha do Professor Raimundo. Em seguida, relatou o apoio recebido por parte de seus colegas humoristas.

"Fui homenageá-lo no melhor lugar possível e na companhia mais maravilhosa que há, a da família. No caso, a família da comédia. Todos torcendo por mim, rindo de cada piada e até se emocionando um pouquinho".

"Foi lindo demais. Me senti acolhido e iluminado. Papai partiu enquanto eu estava no palco. Nada mais justo do que seguir fazendo aquilo que ele me ensinou", prosseguiu.

Por fim, o ator ressaltou o lado positivo de retornar ao trabalho poucos dias após o triste fato: "Não existe jeito melhor de lidar com essa perda. Eu sinto sua aprovação o tempo todo. Uma presença serena me dizendo: ''Vai, Lucinho!''. E eu vou, meu velho. Vou seguir sua luta. Viva Lúcio Mauro!".

Confira a homenagem de Lucio Mauro Filho ao seu pai, Lúcio Mauro, ao voltar às gravações da Escolinha do Professor Raimundo abaixo: