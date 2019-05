Kate Middleton dá a entender que Louis já está dando seus primeiros passos!

16/05/2019 | 10:09



Enquanto Meghan Markle está curtindo seus primeiros dias de mamãe com Archie, Kate Middleton já está mais do que adiantada em todo processo de criação dos filhos. Afinal, a Duquesa de Cambridge já está com três pimpolhos na conta, frutos de seu casamento com príncipe William. Porém, isso não quer dizer que ela não esteja se surpreendendo com o crescimento de seu caçula, Louis, que completou um ano de vida no dia 23 de abril.

Na última terça-feira, dia 14, Kate marcou presença em uma exposição chamada Dia D: Interceptação, Inteligência, Invasão. O evento, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, aconteceu em Buckinghamshire, na Inglaterra, e rendeu uma novidade e tanto por parte da duquesa! Segundo a revista People, durante a visita, a esposa de William deu a entender que o filho mais novo já está dando os primeiros passos. Imagina que fofura?

- Ele está nos mantendo alertas. Outro dia, me virei e ele de repente estava no topo do escorregador. Eu não tinha ideia!, disse ela, deixando claro que Louis é bem sapeca.

É importante lembrar que no início deste ano, Kate comentou que o caçula estava se desenvolvendo muito rápido. Enquanto visitava o Museu V & A em Dundee, na Escócia, ela foi abordada por um fotógrafo chamado Mark Stewart, e acabou revelando que o bebê já estava engatinhando muito rápido.

Ainda na visita à exposição, ela acabou recebendo alguns presentes dos fãs, entre eles um buquê de flores e quatro brinquedos fofos. De acordo com a revista, os objetos eram um esquilo, uma raposa, uma coruja e um coelho para todas as crianças da realeza: George, Charlotte, Louis e o bebê Archie, filho de Meghan Markle e Príncipe Harry.