Surto de coceira afeta moradores de núcleo no Jardim Cristiane

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/05/2019 | 07:00



Moradores de núcleo habitacional no Jardim Cristiane estão sofrendo com surto de coceira que os atinge há pelo menos quatro meses. As crianças, que brincam em praça em meio ao lixo e à sujeira, são as mais afetadas, mas adultos também apresentam os sintomas. A situação chamou a atenção da pastora Roberta Bendder, que desenvolve trabalho social na comunidade. A suspeita é a de que seja sarna humana.

Maria Luiza,12 anos, é uma das afetadas. Com a mão ressecada, especialmente entre os dedos, relatou que começou a sentir a coceira também nos braços. Sua mãe, a auxiliar Jocineide da Silva, 44, também teve a coceira na perna, que evoluiu para uma ferida. “O médico diz que é alergia por causa das obras. Todo mundo por aqui está assim”, reclamou. A Prefeitura de Santo André executa urbanização na comunidade.

Para o líder comunitário Marcio dos Reis, 36, as obras, aliadas à sujeira dos espaços públicos, está causando o problema. “As crianças brincam aqui, perto do mato, onde deixam lixo, onde tem rato. Se fosse sarna, eles contaminariam todo mundo na escola”, justificou. Reis está à frente do projeto Mocidade de Ouro, que oferta aula de futebol para as crianças em escola próxima. “Se a praça fosse recuperada, poderíamos usar a nossa quadra”, pontuou.

A dermatologista Bárbara Carneiro explicou que a sarna é uma doença altamente contagiosa, transmitida pelo contato pele a pele. A coceira é uma reação alérgica ao parasita que a causa, seus ovos e fezes, que ficam alojados na pele. O tratamento inclui uso de medicamentos e processo de ferver a roupa de cama e banho de toda família, mesmo que haja apenas um infectado.

Em nota, a Prefeitura informou que a vigilância não recebeu pedido a esse respeito, mas que vai enviar equipe da unidade de saúde de referência para avaliação. A limpeza da praça está programada para hoje e sua manutenção, com corte de mato, deve ocorrer nos próximos dias.