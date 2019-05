Apesar de Helton semear a discórdia no MasterChef Brasil, Natália é a eliminada do programa

06/05/2019 | 10:10



Os cozinheiros do MasterChef Brasil podem até estar surpreendendo por levarem muitas críticas sobre a forma como cozinham, já que, desde a sua estreia, todas as provas de eliminação do reality culinário da Band têm mostrado que os participantes não estão muito bem na competição. Mas o que realmente chamou a atenção na noite do último domingo, dia 5, foi a tentativa de Heton prejudicar as duas Julianas na competição - e não conseguir.

Na prova da caixa surpresa, logo no começo do programa, quando todos tinham que escolher os produtos com os quais outros participantes iriam cozinhar, Helton jogou e escolheu fígado e leite condensado para Juliana N, o que a deixou bastante irritada. No fim das contas, ela não ficou entre os destaques negativos, nem os positivos. Mas a melhor pessoa da prova foi Helton, e mais uma vez ele soltou as asinhas. O garoto de 19 anos de idade precisou escolher dois participantes que não poderiam participar de uma mini prova que salvaria mais uma pessoa da prova de eliminação, e vetou a participação de Juliana F e de Renan. Mais uma vez suas escolhas causaram discórdia - e agora ele tem inimigos no jogo.

Ao fim da prova de eliminação, que teve a participação de Ravi, ex-MasterChef Profissionais, as duas Julianas foram apontadas como destaques da competição e Renan, que quase saiu do reality, acabou eliminando Natália, uma das amigas de Helton. O desfecho do programa fez, então, com que o garoto fosse às lágrimas. Eita!

Será que o clima vai ficar cada dia mais quente entre os participantes?