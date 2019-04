Ford anuncia acordo com funcionários em São Bernardo

Nilton Valentim

do Diário do Grande ABC



30/04/2019 | 09:41



A Ford divulgou nota na manhã desta terça-feira (30) em que comunica fechamento de acordo com os funcionários da fábrica de São Bernardo, cuja produção será encerrada no fim do ano.

Aprovado em assembleia realizada nesta manhã, o acordo prevê PDI (Plano de Demissão Incentivada), apoio psicológico, programa de requalificação profissional com cursos realizados em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e possível antecipação do encerramento das atividades de manufatura, a qual depende da negociação com um potencial comprador, que pode ser o Grupo Caoa.

O acordo prevê ainda compensação financeira, que será definida com base na combinação de condições empregatícias (mensalistas e horistas), tempo de trabalho e eventual contratação do funcionário por um potencial comprador da unidade de São Bernardo.

“Em um momento desafiador como este, a Ford e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC construíram, em conjunto, um resultado benéfico aos funcionários no aspecto econômico e social”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul. “Considero esse processo negocial como exemplar e manteremos de forma contínua o diálogo aberto com todos os envolvidos”.



“Foram mais de 40 dias de luta. Durante todo esse tempo, dialogamos intensamente com a empresa, a sociedade e a matriz da Ford nos Estados Unidos”, disse Wagner Santana, o Wagnão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

A Ford divulgou ainda que as conversas com potenciais compradores da fábrica de São Bernardo continuam e reafirma seu compromisso em realizar todos os esforços possíveis para obter um resultado positivo.

HISTÓRICO

Em 19 de fevereiro a Ford anunciou o fim da operação em São Bernardo. Na unidade são produzidos caminhões e o New Fiesta. Desde então iniciou-se uma série de negociações e protestos.

Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos foram aos Estados Unidos negociar com a matriz da montadora, o prefeito Orlando Morando (PSDB) acionou o Ministério Público do Trabalho e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comprometeu-se a auxiliar na busca por um comprador para a fábrica.