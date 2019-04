23/04/2019 | 17:18



Num primeiro teste de apoio da base do governo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o plenário do colegiado aprovou a inversão da pauta por 45 votos a 2. Na prática, o resultado coloca a admissibilidade da reforma da Previdência em primeiro lugar na pauta da CCJ.

O resultado é um termômetro importante, uma vez que, no dia da leitura do parecer do relator, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), o governo vinha obtendo votações com no máximo 40 apoios.

Na votação do requerimento desta terça, outros 17 deputados ficaram em obstrução. A estratégia da oposição é tentar não dar quórum e dificultar a obtenção de no mínimo 34 dos 66 deputados para que a votação seja válida.