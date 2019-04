Luan Santana posa sem camisa e fã dispara: - Agora respira para não morrer

19/04/2019 | 18:11



Luan Santana compartilhou na última quinta-feira, dia 18, uma foto em seu Instagram mostrando que todo o seu foco e dedicação na academia estão fazendo um super efeito e tirou a camiseta para um click em sua rede social.

Mas o que cantor não esperava era que um de seus seguidores fosse brincar com a situação! O fã compartilhou um comentário que acabou sendo criticado por muitos outros fãs e admiradores de Luan Santana.

- Agora respira pra não morrer, fio

Além do corpão em dia, Luan Santana também passou por uma mudança recentemente e quis compartilhar também com os seus fãs. O astro da música sertaneja decidiu tirar toda a sua barba e voltou a ter aquela carinha de criança do começo da carreira