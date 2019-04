Do Dgabc.com.br



17/04/2019 | 21:01



A véspera do feriado de Páscoa terá tempo estável em todas as cidades do Grande ABC. O dia será de céu parcialmente nublado, sem chuva e com bastante Sol e calor.

A temperatura volta a subir ligeiramente, com mínima na casa dos 17º e máxima de 28º. Devido ao calor, a umidade relativa do ar tende a cair, ficando perto dos 40% no período da tarde.

Pelo menos até domingo a previsão segue a tendência de calor e sem chuva.