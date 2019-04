Jô Soares dá susto ao surgir com grande hematoma na testa

11/04/2019 | 10:11



Deu ruim! Jô Soares foi promover sua nova peça, O livro do Jô, e acabou surpreendendo ao aparecer com um hematoma em sua testa!

Apesar da situação chata, ele pareceu bem pleno e apostou em um óculos escuro e em um look descontraído, composto por uma blusa vermelha e uma jaqueta preta, para promover seu novo trabalho.

Procurada, a assessoria de imprensa da peça não foi encontrada para explicar o que motivou o machucado.

Desde que deixou de apresentar o Programa do Jô, na TV Globo, ele anda meio distante dos olhos do público, mas, quando aparece, chama bastante a atenção! No final de 2018, por exemplo, ele concedeu uma entrevista para o Programa do Porchat e revelou que seu maior porre foi aos nove anos de idade! Além disso, durante uma entrevista ao Program do Bial ele deu detalhes sobre os dois acidentes graves de moto que já sofreu na vida!