Rízia chora por ter se colocado no paredão no BBB19 e Carol e Alan discutem: Para de brigar comigo

07/04/2019 | 12:11



Tiago Leifert pediu na noite do último sábado, dia 7, que os brothers do BBB19 curtissem a festa que rolou na mesma noite, no entanto, os confinados passaram a madrugada pensando na reta final da competição, que chega ao fim no dia 12 de abril. Após formação de paredão, Rízia foi às lágrimas depois que percebeu que havia se colocado na berlinda. Sem se dar conta, ela, que estava empatada com Hariany no número de votos, acabou votando em Carolina, deixando para que a líder, Paula, desempatasse o jogo. Por fim, ela se juntou à Gabriela, indicada por Paula, e as duas formam um dos últimos paredões do jogo. Logo após a formação do paredão, ela chorou muito e lamentou não ter percebido que estava empatada com Hariany. -Eu sou toda desastrada. Em conversa no quarto, Paula disse que a sister foi incoerente e Alan tentou minimizar o desastre: -O que tiver que ser vai ser.

Na pista de dança, Rízia não conseguiu esconder sua tristeza com o paredão. A sister mais uma vez foi às lágrimas e confessou para Carolina: -Independente de qualquer coisa, estou feliz.

Gabriela ainda explicou para Rízia que não havia muitas contas para fazer e que apenas pensou em votar em Hariany: -Eu só sei que meu pensamento em votar na Hariany era para você ficar. Eu não fiz as contas. Eu só pensei: 'Eu tenho que votar na Hariany.

Chorosa, a sister ainda foi falar com Hariany, que escapou por pouco do paredão. -Não queria votar em você, velho. Não queria. Sério, eu só votei em você naquela vez porque a Peixinho estava lá e eu não tinha outra opção, mas eu não queria. Ainda mais que você não tinha ganhado nada no programa e eu queria que você ganhasse alguma coisa. Eu não consigo pensar., disse Rízia.

E enquanto uns choravam, outros comemoravam! Paula, líder da semana, curtiu a festa como se não houvesse amanhã! Ao lado de Hariany e Carolina, ela disse: -"Vamos ficar entre os cinco finalistas. O trio ainda disse que o deslize de Rízia foi um momento de sorte para elas no jogo e Paula confirmou: -Por isso eu tenho fé. Porque nada é à toa.

Além da comemorarem, as três ainda falaram sobre os próximos passos do jogo. Carol percebeu que alguma delas terá que pegar a liderança para escapar do paredão: A gente tem que pegar a liderança. O voto de minerva é do Líder. E Paula foi direta com Hariany: -Está na hora de você pegar alguma coisa. Você é a única que não ganhou nada. E depois alfinetou Rízia: -Se a gente fizer o que a Rízia fez, vai ser: Está aqui há três meses e não raciocinou o jogo. Vai passar de burra. Não que a Rízia seja, ela foi inocente na cabeça dela, mas vai parecer isso. A gente não é besta

O clima também era de despedida! Com Gabriela no paredão, Carolina sentiu que era o momento de dizer algumas palavras para a amiga: -amiga, deixa eu te falar: desde o primeiro momento foi tanta coisa massa que a gente viveu, que a gente conversou, que a gente trocou, que a gente riu... E foi desde o princípio, sacou? Desde o comecinho.

A festa ainda foi contemplada com momentos de CaLan. Mais uma vez, eles trocaram alguns carinhos, beijinhos no rosto e muitos elogios. No entanto, o clima de romance não durou muito e os dois acabaram discutindo durante a festa. Em certo momento da noite, Carol chamou Alan de idiota por uma piadinha do brother.

Depois, a sister reclamou: -Quando eu canto para você, você nem olha pra mim. Alan se irritou com as declarações da baiana e afirmou: -Agora parece que qualquer atitude que eu tomo é para impressionar você. Parece que estava querendo me aproximar só para te agradar.

E Carolina refletiu sobre a discussão deles: -Você fica incomodado com o que os outros vão pensar. E o que os outros vão pensar pra mim é indiferente. O que importa é o que eu vou pensar. O que importa pra mim é meu sentimento e o que você me confessou. Eita! Será que esses dois vão terminar o jogo brigando? Na pista de dança, Carol até questionou: -Para de brigar comigo. Logo no final do programa você vem brigar comigo? Para de brigar