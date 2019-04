amosos encaram chuva no Lollapalooza 2019 e Eliana brinca: Pode vencer a chapinha

07/04/2019 | 12:11



O Lollapalooza 2019 começou na última sexta-feira, dia 5, e com diversos cantores e bandas incríveis, o festival está prometendo ser um sucesso tão grande que até os famosos não aguentaram e se renderam aos dias de muita música.

Para o segundo dia de evento, o público curtiu apresentações de nomes como Kings of Leon, Post Malone, Lenny Kravitz, Steve Aoky, Jorja Smith, entre outros. Post Malone, aliás, levou a plateia à loucura ao receber o funkeiro Kevin o Chris no palco. O look bem brasileiro do rapper ainda chamou a atenção durante a apresentação e, claro, ele foi ovacionado por quem esteve presente no festival.

Thaila Ayala e Julia Faria mais uma vez prestigiaram o evento! No sábado, dia 6, as amigas apostaram em looks ainda mais ousados para curtir o festival bem à vontade. A morena deixou a barrigada sarada à mostra, enquanto a loira posou com um figurino todo estampado. Nem a chuva tombou esse figurino mara!

Já Luggar Jagger ficou todo molhado! O filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger posou sorridente para os cliques antes de curtir os shows

Eliana também marcou presença e assim como Lugas Jagger apostou nos óculos escuros para o dia, que estava completamente nublado e chuvoso. No Instagram, a loira avisou que nem mesmo a chuva iria atrapalhar a curtição dela, que prestigiou Post Malone. -Muitas chuvas.. cuidado com os raios! A gente vai na chuva do mesmo jeito . Chuva! Se não chove quando sai de casa, não sou eu. A gente vai se molhar muito. Pode vir, pode vencer a chapinha...pode estragar o look, não tem problema não, estamos aí!, brincou ela.

Eliana, que estava acompanhada do marido Adriano Ricco, compartilhou alguns momentos do show. Ela curtiu a noite ao lado de Maisa Silva, que também estava com o namorado, Nicholas Arashiro.