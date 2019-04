Rafael dos Santos

Do Diário do Grande ABC



05/04/2019 | 13:01



Tentativa de assalto na Avenida Getúlio Vargas com a Pereira Barreto, em São Bernardo, termina com delegado e bandido baleados. Os dois criminosos fugiram e um deles está ferido. O delegado e a mulher estavam estacionando o carro na vaga de visitantes em condomínio quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta. O delegado reagiu e acertou um deles e também foi ferido. De acordo com as primeiras informações, sem gravidade.

A polícia está no local e segue em busca dos indivíduos.