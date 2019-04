Em festa no BBB19, Paula e Hariany fazem as pazes enquanto Carol e Alan vão às lágrimas

04/04/2019 | 09:11



A amizade de Paula e Hariany sobreviveu! Na última quarta-feira, dia 3, as duas acabaram tendo uma pequena discussão por causa do preparo de um arroz. O bate-boca abalou os ânimos do confinamento, mas na parte da noite, a dupla voltou a ficar bem, mostrando que a amizade sincera prevalece. Durante a festa, elas trocaram carinhos, por iniciativa de Hariany, que foi atrás da amiga. Enquanto estava sozinha cantando, Paula foi surpreendida com uma declaração de amor da amiguinha: Eu te amo, disse a carioca. Em seguida, ela respondeu: Eu que te amo. Hariany rebateu: Mas eu amo mais.

Apesar desse amor todo durante a festa, elas acabaram se estranhando mais uma vez durante a noite, mostrando que apesar de terem resolvido a situação, a mágoa ficou. Enquanto conversava com Hariany e Alan, Paula mais uma vez mencionou a briga. -Ela estava palpitando no meu arroz, velho, na minha válvula de escape. Alan, então, tomou partido: -Quem foi a culpada foi você. E Hariany desconversou e acabou se afastando dos dois: -Eu não quero falar disso, não

No quarto do líder, Paula e Hariany ainda brincaram de fazer sorteios com os avatares da mesma para descobrir quem será o próximo eliminado. Ao sortear o boneco de Alan, a bacharel de direito discordou: -Ele não vai, não. Eu gosto mais dele. Gosto mais dele do que das meninas.

Sobre a final dos sonhos, Hariany palpitou: Uma de nós vai ser primeiro, e segundo, e a Carol em terceiro. Mas durante a festa, Paula acabou entregando sua real opinião sobre Peixinho: E a Hana era para estar aqui no lugar da Carol, com a gente. Ela que vacilou de ter abandonado nós duas.

A festa ainda teve muito chamego entre Alan e Carol Peixinho! Os dois não se desgrudaram durante a noite! Além de dançarem coladinhos, também trocaram beijos, abraços e até trocaram elogios. -Eu olho pra você e acho você parecido comigo, declarou Peixinho.

Gabriela, grande amiga de Alan na casa, decidiu interferir na relação do amigo e dar umas dicas para ele se entender de vez com Carol Peixinho. -Levanta e fala: Peixinho, você está cheirosa, sugeriu ela. O rapaz não foi e aproveitou para contar para Gabi uma conversa que teve com Carol. -Você é meu amigo e é isso, disse o surfista, reproduzindo a fala de Carol. Para Gabi, ele ainda explicou sobre o pensamento de ter achado que estava a fim de Carol: Foi coisa de momento. Querendo ou não passa pela cabeça. Eu não sou de ficar segurando, acabo falando. E eu sei que pode ser ruim, pode ser contra mim.

Durante o papo com Gabriela, Alan acabou se emocionando. O brother disse que se surpreendeu por ainda estar no jogo e contou o que fez para se manter na disputa: -Não fiz nada demais, só fui eu aqui. Gabi então elogiou o amigo: -Meu amor, se eu estivesse assistindo ia me apaixonar por você.

E assim como Alan, Carol Peixinho parece que também não está muito bem e anda meio sensível na reta final do confinamento. Em certo momento da festa, a baiana se isolou do restante do grupo e ficou sozinha no sofá, chorando. Ela ainda foi consolada por Hariany, que tentou amenizar o clima, e respondeu para a carioca: Você vê tudo amiga. Carol e Alan já haviam conversado abertamente sobre a relação que possuem na casa, inclusive sobre a troca de apelidos, revelando a intimidade dos dois. A baiana demonstrou que está preocupada com Hana, que está fora do programa e viveu um romance com o brother: Existe de ter medo de magoar uma pessoa que saiu, mas só se tiver uma intenção. Só se chegar a fazer alguma coisa. Eu acho, inclusive, que Hana é muito bem resolvida. O surfista, então, concordou: -Eu quero que ela viva. Daqui a pouco, se a gente se cruzar de novo é porque tinha que acontecer. Todo mundo sabe que eu tenho carinho por ela.