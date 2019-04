04/04/2019 | 08:03



Com direção de Rashid Johnson, Filho Nativo, filme original da HBO Films, é baseado na obra de Richard Wright.

Com estreia marcada para segunda-feira, 8, às 22h, no HBO e HBO GO, a obra tem roteiro da dramaturga Suzan-Lori Parks.

Na história, um jovem afro-americano, que trabalha como motorista de um rico advogado, terá de fazer escolhas inesperadas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.