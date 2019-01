29/01/2019 | 16:10



Beyoncé pode ser uma das maiores cantoras da atualidade, mas, assim como nós, ela também adora postar fotos de look do dia no Instagram! Na rede social, a musa posou com uma jaqueta oversized vermelha com aplicações de pérolas e uma bota over-the-knee combinando. Além disso, a Queen Bey completou o visual com uma bolsa da Chanel. Básica, né?

Bey também apostou no cabelo cacheado ao natural e em uma make simples, mas o decote impressionou! A cantora quase mostrou mais do que devia em alguns cliques.

Ela fica maravilhosa de qualquer jeito, né? E Bey não é a única da família que é super estilosa: sua filha, Blue Ivy, também adora looks diferentões.