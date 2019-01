Brad Pitt está há dois anos e meio sem fazer uma aparição pública com os filhos

29/01/2019 | 13:10



Apesar de Brad Pitt ter comemorado seus 55 anos de idade na companhia dos filhos, parece que a relação entre eles não está boa. Isso porque, de acordo com o Radar Online, o cantor está a dois anos e meio sem ser visto com os filhos em público. Enquanto isso, a atriz Angelina Jolie, ex-mulher dele, é frequentemente vista na companhia dos jovens.

De acordo com o veículo, as saídas da mãe com seus filhos são apenas uma estratégia para que ela seja vista como um modelo materno. Não à toa, a publicação ainda acrescenta que ela posiciona os jovens de frente para as câmeras todas as vezes que eles estão em lugares públicos.

O Radar diz que Jolie está fazendo o possível para voltar os seis jovens contra o ator. Uma fonte afirmou que Maddox de 17 anos de idade e Pax de 15 anos estão sendo os principais alvos a serem envenenados contra ele.

- Angie fica bem com o fato de que Maddox e Pax se recusam em ver Brad. Além disso, ela não os impede de reclamar e de falar mal dele. Isso faz parte de seu jogo.

Outra fonte declarou que os rumores de que Pitt teria agredido Maddox durante um vo em 2016 fez com que o filho se recusasse, desde então, a passar algum tempo com seu pai adotivo.

- Brad sabe que seu relacionamento com o filho é irreparável, mas ele merece uma chance com os mais novos. Ele tem tentado o seu melhor para tornar suas ações limpas. Brad está sóbrio, saudável e pronto para ser o melhor pai do mundo. Mas Angelina se recusa a lhe dar uma chance de redenção. É triste e frustrante.

O Radar Online disse que o drama familiar se tornou ainda mais complicado pelo fato de que o ator não foi convidado para o aniversário de 14 anos da Zahara que ocorreu na mansão da atriz no último mês de dezembro.

Desde que se separaram, há quase três anos, Jolie e Pitt não tem tido uma relação amigável. Eles travaram uma disputa judicial envolvendo a guarda dos filhos e também a fortuna que acumularam.