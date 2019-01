Viagem colorida ao passado

Vinícius Castelli



29/01/2019 | 07:00



A viagem que a Globo promove, desta vez, será para os anos 1990, com pequena ‘passada’ na década de 1980. A emissora estreia hoje, na grade das 19h, a novela Verão 90. Com direção artística de Jorge Fernando, o folhetim se passa na cidade do Rio de Janeiro e tem história assinada por Izabel de Oliveira e Paula Amaral, dupla responsável por Cheias de Charme (2012) e Geração Brasil (2014).

Toda a jornada gira em torno de três ex-astros mirins: Manuzita (Melissa Nóbrega/Isabelle Drummond) e os irmãos João (João Bravo/Rafael Vitti) e Jerônimo (Diogo Caruso/Jesuíta Barbosa). A menina é artista já conhecida do público infantil e participa de concurso para fazer parte do grupo Patotinha Mágica. Sempre apoiada pela mãe, Lidiane (Claudia Raia), tem sucesso na empreitada. Com os irmãos Guerreiro a vontade não é diferente. Fãs de Manuzita, João e Jerônimo, ao saberem da novidade, querem participar do concurso e tentar vaga no grupo. Janaína (Dira Paes), mãe dos meninos, é contra a ideia, mas ambos decidem tentar mesmo que escondido da família e são selecionados.

Patotinha Mágica se torna mania nacional. Mas o que seria o ápice da carreira do conjunto, um espetáculo de Natal no Estádio do Maracanã, acaba se tornando pesadelo. O show é interrompido por negligência e as consequências levam ao término definitivo do trio infantil.

Manuzita e Lidiane seguem suas vidas no Rio, mas Janaína e os filhos se mudam para a fictícia Armação do Sul, cidade litorânea no Sul do País. Mesmo após tantos anos, nenhum deles se esquece dos tempos gloriosos do passado, principalmente João e Manu. Ele é universitário e toma conta de um programa na rádio Maremoto FM, voltado para o público jovem. Ela não desistiu da carreira artística e é aspirante a atriz. Com ajuda de sua mãe segue em busca de trabalho no mundo do entretenimento. O destino faz com que eles, que sempre tiveram muita afinidade, se encontrem novamente durante o verão carioca no anos 1990. Eles ficam animados com a possibilidade de recomeçar sua história, ainda que para isso tenham que manter o namoro em segredo, capaz de gerar inveja em Jerônimo, com conflitos que prometem agitar os capítulos nos próximos meses.

Jorge Fernando diz ser novela cujo período em que se passa atinge em cheio o consciente e o inconsciente das pessoas. “Você vê uma ficha de telefone e se emociona. Porque tem gente que não sabe nem o que era um orelhão, né? O próprio elenco mais jovem se surpreende com a quantidade de coisas que eles não viveram e que resultou neste mundo de hoje que está aí. A gente tinha um espírito desbravador naquela época. Tenho 36 novelas no currículo, fora os programas, minisséries e musicais. Ter, agora, a possibilidade de criar 1.000 outras possibilidades é muito bom”, afirma o diretor artístico da obra.

A escritora Izabel conta que, entre as referências que ela e Paula têm para a história, estão grupos infantis como Balão Mágico, Trem da Alegria e a trajetória de atores como Shirley Temple e Macaulay Culkin. “Mas, mais do que isso, Verão 90 é uma história de reencontro, dentro dessa atmosfera dos anos 1990, de três pessoas que viveram o auge do sucesso no passado, quando crianças, e que por circunstâncias do destino seguiram rumos e trajetórias diferentes e agora precisam conviver com o fim da fama, tem que batalhar para estar de novo na crista da onda”, explica.