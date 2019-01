Nego Borel adia gravações de DVD: Em respeito às pessoas que feriu e à toda a comunidade LGBTQ+

23/01/2019 | 18:10



Como você viu, Nego do Borel fez um comentário transfóbico sobre Luisa Marilac na última semana, o que gerou uma baita de uma polêmica nas redes sociais. Com a repercussão negativa, o cantor foi vaiado em um show de Anitta e ainda perdeu as parcerias de Luisa Sonza e Ludmilla, que participariam de seu mais novo DVD. E nesta quarta-feira, dia 23, Nego tomou uma decisão importante: adiar as gravações do DVD em respeito à todas as pessoas que se ofenderam com a sua declaração. Leia na íntegra, abaixo, o comunicado enviado à imprensa pela assessoria do funkeiro:

O cantor Nego do Borel decidiu adiar a gravação do DVD, que aconteceria na próxima terça-feira, dia 29, na cidade do Rio de Janeiro.

Em respeito às pessoas que feriu e à toda a comunidade LGBTQ+, o cantor irá adiar o projeto. Não se trata de um momento de celebração, mas de reflexão e respeito. A data de 29 de janeiro também convida a todos para um momento de atenção especial, por se tratar do Dia Nacional da Visibilidade Trans.

Nego se pronunciou nas redes sociais, se desculpando pelos últimos acontecimentos, mas sentiu a necessidade de adiar a gravação do novo DVD, também em respeito ao trabalho de todos os artistas que participariam do projeto.

A Sony Music se solidariza com todos que têm sofrido algum tipo de constrangimento e discriminação e reafirma o compromisso com a promoção da igualdade de gênero, sexual, étnico-racial, religiosa, repudiando toda e qualquer manifestação de preconceito com todos os grupos sociais historicamente discriminados nesse país.

Além do comunicado, Nego fez uma série de Stories reforçando o motivo de ter cancelado as gravações do DVD, além de aproveitar para agradecer a todo o apoio e o aprendizado que tem neste momento. Confira:

- Nos últimos dias estou aprendendo e entendendo o significado de tudo que está acontecendo. E eu descobri que no dia 29 de janeiro, que é o dia do meu DVD, é o Dia da Visibilidade Trans. Então, em respeito à todas as pessoas que eu feri da comunidade LGBTQ+, e em respeito a todos os meus amigos que eu convidei para gravar o DVD junto comigo, eu sentei com a minha galera, conversei com a minha equipe, e tomei a decisão de gravar o meu DVD em outro momento. Porque agora não vai ser um momento de celebração, vai ser um momento de reflexão. Quero agradecer a toda a galera que está do meu lado, mandando mensagem, me criticando, me ensinando, que tá preocupada comigo. E dizer que o que eu fiz não foi certo. E eu quero pedir para toda a galera que me segue, que procurem olhar e aprender sobre a comunidade, sabe? Para poder não ferir ninguém, como aconteceu. E porque todo mundo merece amor e respeito.