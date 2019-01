Cidade conta com farta programação de aniversário

Vinícius Castelli



24/01/2019 | 07:00



Amanhã São Paulo celebra 465 anos com muita festa. E quem quiser já pode se programar para curtir os shows gratuitos que o município oferece no Vale do Anhangabaú, a partir do meio-dia.

Quem abre a programação é o grupo RC na Veia, de Dudu Braga – filho de Roberto Carlos. Ele recebe como convidada a cantora Wanderléa. A partir das 14h quem agita o público é o grupo gospel Ao Cubo, junto ao Art Popular.

Com a sugestão de incluir diversas linguagens musicais na programação, MPB não fica de fora. Paulinho da Viola se encarrega do repertório a partir das 16h e será acompanhado por Beatriz Rabello, Fabiana Cozza e Rodrigo Campos.

A partir das 18h30 o público poderá conferir homenagem ao grupo Charlie Brown Jr, com o show Tamo Aí na Atividade Apresenta Charlie Brown Jr., encabeçado por Alexandre Abrão, filho do cantor Chorão, morto em 2013.

Pabllo Vittar, junto de Rael e Rashid, deve colocar todo mundo para dançar a partir das 20h30. O encerramento fica com Ludmilla, às 23h.

Além do Vale, serão montados palcos na Rua XV de Novembro e na Praça das Artes. Haverá ainda eventos nos espaços culturais descentralizados. A programação completa pode ser conferida no site www.capital.sp.gov.br.